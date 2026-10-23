Circusvoorstelling in Veen geschrapt vanwege verstoring van zondagsrust

Voor circusdirecteur Leon Bossle blijft het een raadsel. De gemeente Altena gaf eerst een vergunning voor drie circusvoorstellingen in het dorp Veen, maar nu mag de voorstelling op zondag niet meer doorgaan. Volgens de gemeente heeft het circuspersoneel bij aankomst vorige week de zondagsrust verstoord, wat in strijd zou zijn met de gemaakte afspraken.

Maar volgens circusdirecteur Bossle zit het anders: "We zijn alleen maar op zondag gearriveerd en hebben de dieren toen in de wei gezet, omdat die niet de hele dag binnen kunnen zitten." De gemeente Altena wil daar niets van horen. Zij laat aan Hart van Nederland weten dat het circus "nadrukkelijk op de hoogte is gebracht van het belang dat veel inwoners in Veen hechten aan de zondagsrust". De gemeente stelt daarbij vast dat afgelopen zondag activiteiten plaatsvonden "die pas vanaf maandag waren toegestaan".

In de bovenstaande video vertellen bewoners van Veen tegen Hart van Nederland wat ze van het besluit van de gemeente vinden.

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Maatschappelijke onrust

De aankomst op zondag 19 oktober resulteerde volgens een woordvoerder van de gemeente in "extra signalen van maatschappelijke onrust". Waar deze signalen op gebaseerd zijn, kon de gemeente niet zeggen. Fractievoorzitter Henri de Raad liet aan Hart van Nederland weten dat er technische vragen zijn gesteld over waarom de gemeente überhaupt een vergunning voor zondag had verleend. Voor Bossle is het in ieder geval een duidelijke zaa k: "We hebben iedereen voor zondag afgebeld, er waren al 40 kaartjes verkocht."