Chinees Nieuwjaar begonnen: dit betekent het jaar van het Vuurpaard voor jou

Het is weer zover: Chinees Nieuwjaar is dinsdag begonnen. Voor ongeveer 140.000 mensen in Nederland en circa 1,5 miljard wereldwijd breekt daarmee een van de belangrijkste en feestelijkste periodes van het jaar aan. Alles draait om familie, geluk en een frisse start. Dit gaat gepaard met kleurrijke tradities en veel gewoontes.

Met het feest begint een nieuw maanjaar dat vijftien dagen lang wordt gevierd. De aftrap? Een uitgebreide familiemaaltijd op oudejaarsavond, waarbij generaties samen aan tafel schuiven. Daarna volgen dagen vol symboliek, gelukwensen en festiviteiten, met als feestelijke afsluiter het lantaarnfestival. Gedurende deze periode staan familiebanden, traditie, voorspoed en positiviteit centraal. Maar wat heeft dit nieuwe jaar in petto voor ons?

Jaar van het Vuurpaard

2026 is het jaar van het Vuurpaard. Het paard is het zevende dier in de twaalf jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Naast de cyclus van de dieren in de dierenriem is er ook een cyclus van vijf elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.

Het jaar van het Vuurpaard staat symbool voor energie, vrijheid, snelheid en doorzettingsvermogen. Het moet een jaar worden waar je gaat doen wat je altijd al wilde doen. Dit betekent een jaar van optimisme en kansen. "Het paard staat voor passie, enthousiasme, gedrevenheid en energie. Dit geldt voor iedereen, maar nadrukkelijk voor mensen die in het jaar van het paard geboren zijn", vertelt Chang Wong, woordvoerder van het landelijke comité voor Chinees Nieuwjaar, aan Hart van Nederland.