Carbidschieten mag nog maar tot 18.00 uur, in Roderwolde zijn dorpsbewoners boos

Op oudejaarsdag is het traditiegetrouw toegestaan om op diverse plekken in Noordenveld carbid te schieten. Voorheen mochten carbidploegen na een vergunningaanvraag op 31 december carbidschieten van 10.00 uur tot 1 januari om 02.00 uur. Maar vanaf 2025 is de tijd gewijzigd en mag het carbidschieten nog maar tot 18.00 uur duren. Dorpsbewoners zijn boos.

Dit jaar geldt nog als een overgangsjaar en mag het carbidschieten plaatsvinden tot 20.00 uur. Maar vanaf volgend jaar moeten de dorpsbewoners er echt aan geloven: dan wordt het 18.00 uur. Dat vinden de bewoners echt niet kunnen, zij willen dat het tijdstip aangepast wordt.

Hart van Nederland keek mee met de voorbereidingen voor het carbidschieten dinsdagochtend, is te zien in bovenstaande video.

Waarom is het carbidschieten dan zo belangrijk? "Het leukst is gewoon het geweld. Het knallen. Het gevoel, de power", vertelt een enthousiasteling.

Redenen

Gemeente Noordenveld heeft naar eigen zeggen meerdere redenen voor het aanpassen van de tijd. "In de praktijk vindt het carbidschieten ook met name overdag plaats. Het inperken van de tijden betekent minder overlast en het voorkomt dat er gevaarlijke situaties in het donker ontstaan, mede gelet op het alcoholgebruik dat doorgaans bij deze activiteit plaatsvindt."

De gemeente begrijpt dat de verandering weerstand kan oproepen. "Toch geloven we dat de kern van de traditie - het samenzijn en het vieren van oud en nieuw - niet afhankelijk is van carbidschieten tot diep in de nacht."