Björn en Lowie lopen Elfstedentocht geblinddoekt voor onderzoek naar oogziekten

Jaren geleden raakte Rob Bruins (74) zwaar slechtziend door een oogaandoening. Als hij dankzij een operatie weer een groot deel van zijn zicht terugkrijgt, weet hij één ding zeker: ik moet iets terugdoen. Daarom organiseert hij dit weekend een hardloopactie om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor onderzoek naar oogziekten. Het is niet zomaar een actie: namens Rob rent ultraloper Björn van Loon (40) samen met de slechtziende hardloper Lowie van Eck (34) de volledige Elfstedentocht, volledig geblinddoekt.

Bruins kreeg rond zijn zestigste levensjaar merkbaar last van leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD), een oogaandoening die leidt tot slechtziendheid. Hij was een paar jaar terug zo slechtziend dat hij amper nog zag. Dankzij een oogoperatie, uitgevoerd door oogarts Camiel Boon, heeft hij veel zicht terug en kan hij weer meer doen. "Zo is er een persoonlijke relatie ontstaan met Camiel. Wij hebben de actie ondergebracht bij het Oogfonds. die geven ons veel vrijheid", vertelt Bruins. "Ik wilde graag een aansprekende actie organiseren. Iets wat een begrip is. Daarom dus een Elfstedentocht."

Het gaat om een afstand van 200 kilometer, die door Van Loon en Van Eck in 32 uur non-stop wordt afgelegd. Een belangrijk symbool voor de actie is Maja, de dochter van Van Loon, die sinds haar geboorte blind is.

'Met tranen in onze ogen over de finish'

Het streefbedrag van de actie is 100.000 euro. De teller staat inmiddels op ongeveer een derde daarvan: 33.000 euro. Het is een heel bijzondere actie, zegt Jacinta Nouwens, manager fondsenwerving bij het Oogfonds. "Dit is een uitzonderlijke prestatie. Dat ze zoveel geld ophalen, geeft weer een impuls om meer mogelijk te maken." Volgens Nouwens is er nu simpelweg te weinig geld voor onderzoeken naar oogziekten.

Hardloper Lowie van Eck heeft zelf ook een erfelijke oogaandoening. Hij ziet nog maar 6 procent. "Ben ik klaar voor de actie? Nee. Maar we gaan het gewoon doen", zegt Van Eck. "Ik probeer alles goed voor te bereiden, terwijl Björn meer denkt: het loopt wel los." Op de route komen Van Loon en Van Eck in ieder geval niets tekort. "Onderweg verwachten we op verschillende plekken iets bijzonders. In Sneek krijgen we van een bakkerij een suikerbrood aangeboden, in Workum een stukje kaas en in Sloten worden we verwelkomd door een stadsomroeper." Hoewel Van Eck zelf ook slechtziend is, loopt hij niet alleen voor zichzelf. "Mijn grote motivatie voor deze tocht zijn mijn leerlingen. Ik werk op een basisschool en mijn leerlingen zijn allemaal slechtziend of blind."

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Tijdens het lopen zijn de hardlopers met minimaal vier man: Van Loon, Van Eck en twee buddies, die af en toe wisselen. Daarnaast fietst er iemand mee voor de navigatie. Verspreid over de verschillende etappes haken ook mensen aan. Vooral zondag wordt een grote groep verwacht. Van Eck geeft aan 'een gat in de lucht te springen' als het streefbedrag wordt behaald. "Ik verwacht dat we zondag hoe dan ook allebei met tranen in onze ogen over de finish komen", aldus Van Eck.