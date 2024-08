Bezoekers verlaten huilend bioscoop tijdens nieuwe horrorfilm, Groninger flauwgevallen

Woensdagavond is een bezoeker flauwgevallen tijdens een speciale voorvertoning van de horrorkomedie The Substance in Groningen. Het incident vond plaats op het dak van cultuurcentrum Forum Groningen, waar de film werd vertoond in een openluchtbioscoop. Medewerkers boden direct hulp aan de dertiger en bleven bij hem tot hij weer bij bewustzijn kwam.

Daarnaast verliet zo'n 10 procent van de bezoekers de voorstelling voortijdig, geschokt door de heftigheid van de film. Enkele aanwezigen verlieten huilend de bioscoop, aldus een woordvoerder van het Forum.

"De film is compromisloos en bloederig, maar driekwart van de bezoekers vond het geweldig. We kregen veel lyrische reacties terug, maar voor een paar mensen ging het echt te ver", vertelt de woordvoerder.

De horrorkomedie, met Demi Moore in de hoofdrol, beleefde in mei zijn wereldpremière op het filmfestival van Cannes, waar de film ook al voor opschudding zorgde. In The Substance speelt Moore een actrice die worstelt met ouder worden. Wanneer ze de kans krijgt om via een mysterieus middel een jongere versie van zichzelf te worden, grijpt ze die kans met beide handen aan.

Unieke situatie

Hoewel de zomerse openluchtvoorstellingen al 5 jaar worden georganiseerd, was dit volgens de woordvoerder een unieke situatie. "Soms wordt er iemand onwel door onvoldoende te eten of door te veel alcohol, maar dit hebben we nog niet eerder meegemaakt."

Dit kan bij elke horrorfilm gebeuren. Filmwetenschapper Rudi de Boer

Hoewel het in Groningen een unieke situatie oplevert, komt het volgens filmwetenschapper Rudi de Boer wel vaker voor dat mensen flauwvallen tijdens een horrorfilm.

"The Exorcist uit 1973 was een van de eerste films die in het nieuws kwam met het bericht dat mensen waren flauwgevallen", aldus Rudi in gesprek met Hart van Nederland. "Sindsdien hoor je het wel vaker. Dit kan natuurlijk bij elke horrorfilm gebeuren. Ik vraag mij af of die bezoeker wist wat voor soort film hij bezocht."

De bioscoop heeft de man aangeboden om de film op een later moment af te kijken in een reguliere vertoning. The Substance draait vanaf 19 september in de Nederlandse bioscopen.

