Hans Klok gewond door act met sabels

Illusionist Hans Klok heeft "veel geluk gehad" toen hij zondagmiddag tijdens een optreden in Scheveningen in zijn arm werd geraakt door een sabel. Het wapen ging dwars door de arm van Klok heen, bevestigt zijn woordvoerder. Daarbij werd echter geen spier of zenuw geraakt.

Na het incident werd Klok backstage verbonden en maakte hij de show af. Na afloop werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Geketend in een doos

Volgens de illusionist gebeurde het incident richting het einde van de show. "Ik vind die act altijd een beetje eng", aldus Klok tegen het ANP. "Je moet wel je kop erbij houden."

Tijdens de truc zit Klok geketend in een doos waar sabels doorheen worden gestoken. "Ineens denk ik: 'Er zit een zwaard door mijn arm, ik kan niet meer bewegen'. Iemand anders die ook op het podium stond, zag dat er bloed aan het zwaard zat."

"Ik doe het vak al 46 jaar en soms vergeet je de gevaren", vervolgt de illusionist. Bij de truc zijn ook deelnemers uit het publiek betrokken. "Maar ik heb het aan niemand anders te danken dan mijzelf", aldus Klok.

The show must go on

Vrijdag staat de illusionist in Den Haag opnieuw op het podium met de show Hans Klok & Friends. Volgens zijn woordvoerder gaat die show gewoon door. Daarbij gaat hij ook de truc met de sabels weer opvoeren. "Het incident laat zien dat het vak niet zonder risico's is. Maar het was gewoon een menselijke fout."

