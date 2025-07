Voormalig Eigen Huis & Tuin-gezicht Nico Zwinkels overleden

Voormalig tv-presentator Nico Zwinkels is op 1 juli overleden op 80-jarige leeftijd. Dat melden meerdere media op basis van een rouwadvertentie in een plaatselijke krant. Zwinkels was vooral bekend als bouwtechnisch adviseur in het televisieprogramma Eigen Huis & Tuin.

Hij werd in 1945 geboren in Naaldwijk en begon op zijn vijftiende als timmerman. In 1990 maakte hij zijn televisiedebuut in Je Eigen Huis, dat later samenging met een programma van Rob Verlinden tot Eigen Huis & Tuin.

In 2004 werd Zwinkels beschuldigd van seksuele intimidatie door meerdere vrouwen. Hij ontkende de aantijgingen, maar verdween wel van televisie. Zwinkels spande meerdere rechtszaken aan en vertrok met zijn vrouw naar Spanje. In 2019 keerde hij terug naar Nederland.

Volgens zender RTL was Zwinkels een "onmiskenbaar boegbeeld van Eigen Huis & Tuin". "Met zijn creativiteit, passie en vakmanschap gaf hij jarenlang kleur aan het programma en wist hij een plek in de harten van kijkers te veroveren."