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Village People-zanger Victor Willis (74) overleden

Village People-zanger Victor Willis (74) overleden

BN'ers

Vandaag, 10:58

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Victor Willis, de oorspronkelijke leadzanger van de groep Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat is bekendgemaakt op de officiële Facebook-pagina van de groep.

"Met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis, leadzanger van Village People," luidde de korte verklaring. Volgens het bericht overleed de zanger op 30 juni "na een korte maar agressieve ziekte".

YMCA

Village People werd in de jaren zeventig een internationaal bekende naam. Tot hun grootste hits behoren YMCA, In The Navy en Go West. De mannen van de groep hulden zich in verschillende herkenbare outfits als cowboy, indiaan, agent en bouwvakker. Willis was de politieman.

Willis, die meeschreef aan meerdere nummers van Village People, verliet de groep in 1980. Hij keerde later weer terug. In 2025 trad hij nog op tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump.

Door ANP

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