Uitvaart Manuëla Kemp is vrijdag in Amsterdam

De uitvaart van Manuëla Kemp vindt vrijdag plaats in Amsterdam. Dat bevestigt haar man Tjerk Lammers zondag na berichtgeving van RTL Boulevard. De presentatrice en zangeres wordt gecremeerd bij Zorgvlied.

Kemp overleed afgelopen vrijdag nadat zij sinds begin december in coma lag na een eenzijdig scooterongeval in Portugal. Ze was 61 jaar oud.

Ongeluk

Lammers maakte begin januari bekend dat uit scans was gebleken dat Kemp door het ongeluk zoveel schade aan haar hersenen had opgelopen dat zij binnen afzienbare tijd zou komen te overlijden. Kemp, die op dat moment nog in Portugal verbleef, werd vorige week met een speciale vlucht naar Nederland gebracht. Vrienden van de presentatrice en zangeres konden daarna in het ziekenhuis afscheid van haar nemen.

Kemp was bekend als presentatrice van programma's als De Vrienden van Amstel LIVE, Eigen Huis en Tuin en Maan bij Nacht. Als zangeres bracht ze in 2001 haar debuutalbum uit. Ook trad ze op met de vrouwenband Girls Wanna Have Fun. Tussen 2014 en 2022 was Kemp te horen bij Omroep MAX op NPO Radio 5.

ANP