Turks Fruit-producent Rob Houwer (87) overleden in Amsterdam

De bekende filmproducent Rob Houwer is overleden. Hij stierf vrijdag op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam. Dat bevestigt Ineke van Wezel, jarenlang zijn rechterhand, zondag na berichtgeving van Het Parool aan persbureau ANP. Houwer was al langere tijd ernstig ziek.

Houwer werd bekend als de man achter een aantal van de grootste Nederlandse films ooit. Hij begon zijn carrière begin jaren zestig in Duitsland, maar maakte in 1971 een grote indruk met de film Wat zien ik?!, geregisseerd door Paul Verhoeven. Deze film, gebaseerd op een boek van Albert Mol, trok meer dan 2,3 miljoen mensen naar de bioscopen.

Turks Fruit

De samenwerking tussen Houwer en Verhoeven groeide uit tot een van de succesvolste duo’s in de Nederlandse filmwereld. Met Turks Fruit, naar de roman van Jan Wolkers, maakten ze een klassieker die zelfs werd genomineerd voor een Oscar. De film trok ruim 3,3 miljoen bezoekers en is tot op de dag van vandaag de best bezochte Nederlandse bioscoopfilm.

Ook andere films uit de koker van Houwer en Verhoeven zijn iconisch geworden. Denk aan Keetje Tippel (1975), het oorlogsdrama Soldaat van Oranje (1977) en De vierde man (1983). Daarmee drukte Houwer stevig zijn stempel op de Nederlandse filmcultuur.

ANP