Tonke Dragt (93), bekend van De brief voor de koning, overleden

Jeugdboekenschrijfster Tonke Dragt is op 93-jarige leeftijd in haar woonplaats Den Haag overleden. Dat meldt haar uitgeverij zaterdagochtend. Dragt werd bekend door haar succesvolle boeken als De brief voor de koning, De Zevensprong en Torenhoog en mijlen breed.

De brief voor de koning werd bekroond met de Prijs voor het Beste Kinderboek van het Jaar 1963. Ook won Dragt voor dat boek de Griffel der Griffels. In 1976 werd aan de schrijfster de Staatsprijs voor Jeugdliteratuur toegekend. In 2004 kreeg het boek zelfs de Griffel der Griffels, als mooiste kinderboek aller tijden. Het werd vertaald in 34 talen.

Veel van haar verhalen werden verfilmd. Regisseur Karst van der Meulen maakte begin jaren 80 een tv-serie van De zevensprong. De avonturen van de jonge ridder Tiuri in De brief voor de koning werden verwerkt in zowel een musical van regisseur Dick van den Heuvel (seizoen 2007/2008) als een film van Pieter Verhoeff (2008) en van recenter datum in een Engelstalige Netflixserie, The Letter for the King (2020).

Dragt werd geboren in voormalig Nederlands-Indië. In 1942 zat ze met haar familie in een Japans interneringskamp. Daar begon ze te schrijven. In Nederland werd Dragt na de oorlog tekenlerares. De verhalen die ze haar leerlingen vertelde, vormden de basis van haar latere jeugdromans.

De uitgeverij van Tonke Dragt, Uitgeverij Leopold, laat weten dat de Nederlandse jeugdliteratuur met de dood van Dragt "één van haar meest fantasierijke stemmen verliest". "Uitgeverij Leopold is intens bedroefd en diep getroffen door haar overlijden."

Hart van Nederland/ANP