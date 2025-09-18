Terug

Schrijver The Da Vinci Code verloofd met Nederlandse vrouw

Schrijver The Da Vinci Code verloofd met Nederlandse vrouw

BN'ers

Vandaag, 17:12

De Amerikaanse bestsellerauteur Dan Brown, bekend van onder andere The Da Vinci Code is verloofd met de Nederlandse Judith Pietersen, schrijft De Telegraaf. Volgens de krant liet de schrijver zich het nieuws ontvallen tijdens een internationale persconferentie in Praag.

Onlangs verscheen het laatste boek van de 61-jarige Brown, Het ultieme geheim. Het boek kwam deze week binnen op de eerste plek van de Bestseller 60. Tijdens de persconferentie voor zijn nieuwe thriller kwam het nieuws naar buiten dat hij verloofd is. De twee hebben elkaar leren kennen in de paardenwereld. Een trouwdatum is nog niet gepland, maar er zullen geen jaren overheen gaan.

Brown is bekend van verschillende thrillers, waaronder Het Bernini Mysterie en De Da Vinci Code. Hij is eerder getrouwd geweest met Blythe. Aan dat huwelijk kwam in 2019 een einde.

