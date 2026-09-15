Tara Singh-Varma (78), oud-politica van GroenLinks, overleden

Oud-GroenLinks-politica Tara Singh-Varma is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar pleegdochter Mala Angna laten weten aan de NOS. Singh-Varma zorgde in 2001 voor veel ophef toen bleek dat ze niet terminaal ziek was, nadat ze eerder had gezegd kanker te hebben.

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Singh-Varma vertelde in 2001 dat ze ernstig ziek was en verscheen geregeld in een rolstoel op haar werk. Later legde ze haar werk neer omdat ze terminale kanker zou hebben. "Ik ga binnenkort dood, dat is een heel raar gevoel", zei ze destijds in een interview.

Later bleek dat ze niet lichamelijk ziek was, maar psychische problemen had. In haar excuses vertelde Singh-Varma dat ze in een waanwereld had geleefd en oprecht dacht dat ze ernstig ziek was. In een later interview zei ze dat ze door een depressie psychotisch was geworden.

Politieke carrière van Tara Singh-Varma

Singh-Varma begon in de jaren 80 als gemeenteraadslid in Amsterdam en kwam in 1994 namens GroenLinks in de Tweede Kamer. Door haar Surinaams-Hindostaanse afkomst werd ze de eerste vrouw van kleur in het parlement. Ze hield zich in de Kamer onder meer bezig met vrouwenrechten en minderheden en zat in de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de Bijlmerramp.

Na haar vertrek uit de politiek bleef Singh-Varma grotendeels buiten de schijnwerpers. Ze schreef als journalist over Suriname en werkte later in een Surinaamse broodjeszaak.