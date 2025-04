Stuntmannen krijgen hun eigen Oscar: 'Eindelijk erkenning voor ons werk'

Stuntmensen krijgen vanaf 2028 voor het eerst hun eigen Oscar. De Academy, die elk jaar de prestigieuze filmprijzen uitreikt, heeft aangekondigd dat er een nieuwe categorie komt: die van beste stunt. In Nederland wordt verheugd gereageerd, vooral door mensen uit het vak.

Een van hen is Willem de Beukelaer, zoon van de legendarische Nederlandse stuntman Hammy de Beukelaer, die in de jaren zestig onder meer de stunts verzorgde voor de serie Floris met Rutger Hauer. Willem zelf werkte jarenlang als stuntcoördinator en zit tegenwoordig in de Oscar-jury. "Met alle respect voor andere vakgebieden, maar als je een Oscar geeft voor make-up, waarom dan niet voor stunts? Stuntwerk zit in 80 procent van de films," zegt hij tegen Hart van Nederland.

Trots op erkenning

De beslissing van de Academy komt na jarenlange druk vanuit de filmwereld, met name door regisseur en oud-stuntman David Leitch, die ooit de vaste stuntdouble was van Brad Pitt. De Academy noemt stunts "een belangrijk onderdeel van het filmvak sinds het begin van de cinema" en zegt trots te zijn dat dit vakgebied eindelijk erkenning krijgt.

De Beukelaer is blij met de stap, maar plaatst ook een kanttekening. "Hoe gaan ze dit beoordelen? Alleen op fysieke prestaties? Of telt ook techniek, samenwerking, veiligheid mee? Dat maakt het spannend." Hij noemt films als The Fall Guy en de vroege Mission Impossible-delen als voorbeelden van goed teamwork: "Tom Cruise vertrouwt volledig op zijn team. Zonder dat vertrouwen zijn er geen stunts."

Het wordt volgens hem nog een uitdaging om tot een eerlijk oordeel te komen, zeker nu AI en computerbeelden (CGI) steeds meer invloed hebben op filmproducties. "Ik ben benieuwd. Ik ga er volgende week wat mailtjes over sturen."

De allereerste stunt-Oscar wordt uitgereikt in 2028, tijdens de honderdste editie van de ceremonie. Het is de tweede nieuwe categorie in korte tijd: vanaf 2026 wordt ook een Oscar uitgereikt voor beste casting.