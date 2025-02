Schrijfster Saskia Noort niet meer welkom op Tinder

Saskia Noort is niet meer welkom op Tinder. De datingapp twijfelde aan de identiteit van de succesauteur. Dat vertelt de schrijfster zaterdag in gesprek met VROUW, naar aanleiding van de theaterbewerking van haar boek Nieuwe Buren, te zien in bovenstaande video.

"Ik ben eraf geschopt en mag er nooit meer op, omdat ze denken dat ik het niet echt ben", vertelt Noort in de krant. "Vermoedelijk doordat iemand anders zich voor mij uitgaf. Dat doen mensen gewoon, hè."

De schrijfster heeft gekke dingen meegemaakt op datingapps, bekent ze: "Dat je na een leuk gesprek opeens 's nachts een bericht krijgt: 'Ik geil erg op stiletto's, heb jij die in de kast?' Dat hoor ik van veel vrouwen, dat het snel naar kinky seks gaat. Prima als je het allebei wil, maar doe effe chill."

Recent ging het toneelstuk Nieuwe Buren in première, gebaseerd op het boek van Saskia Noort.