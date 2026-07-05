Schrijfster en columnist Marjan Berk (93) overleden

Schrijfster en columniste Marjan Berk is zondag in Amsterdam overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Berk, die op 11 juli 94 jaar zou zijn geworden, schreef tientallen boeken en was jarenlang columnist. In 1994 won zij een Gouden Televizier-Ring voor de televisieserie Vrouwenvleugel.

Berk stortte zich in eerste instantie op acteren en cabaret, en ging daarna ook veel schrijven. Ze schreef talloze boeken, columns en scenario's voor radio en televisie.

Haar laatste boek verscheen in november 2025, genaamd Hofdames. Dat boek ging over het historische Occohofje in Amsterdam, waar Berk sinds 2016 woonachtig was. Ze verwierf echter vooral bekendheid met de boeken als Nooit meer slank, De feminist en De leukste oma van de wereld.

Geweldig geschreven

Berk maakte met Vrouwenvleugel "een iconische serie vanuit het vrouwelijke perspectief". Dat stelt regisseur Will Koopman, die de serie in de jaren negentig twee seizoenen maakte, in een reactie op het overlijden van Berk.

Vrouwenvleugel ging over het wel en wee van de gedetineerden in een vrouwengevangenis. "De serie werd erg goed bekeken", herinnert Koopman zich. "Het was geweldig geschreven vanuit het vrouwelijke perspectief. En met vernieuwende woorden." Zo werd in de serie het woord 'kutwijf' gebezigd, wat toentertijd op televisie niet gebruikelijk was. "Marjan Berk heeft de Nederlandse taal onmiskenbaar verrijkt."