RoddelPraat-makers bedreigd na overlijden Mustafa Omari: 'Moeten onderduiken'

Jan Roos en Dennis Schouten worden met de dood bedreigd sinds het overlijden van Mustafa Omari, de broer van influencers Selma en Marwa Omari. De makers van het online programma RoddelPraat hebben daarom hun uitzending van woensdag op een andere locatie opgenomen dan normaal.

Roos en Schouten besteedden in hun vorige uitzending aandacht aan Selma Omari in de vorm van een door Mustafa ingezonden geluidsfragment. "Hij had dat opgestuurd omdat hij nogal kwaad was op zijn zus omdat zij hem ooit voor de bus had gegooid in een documentaire waarin zij zei dat hij niet goed bij zijn hoofd was", legt Roos uit.

Volgens hem was Mustafa blij met de uitzending, maar kwam een paar dagen later plots het bericht dat hij was overleden. Roos en Schouten besloten de aflevering vervolgens offline te halen. "We vinden het verschrikkelijk dat hij niet meer leeft. Dat wij contact met hem hebben gehad is evident, maar zijn dood heeft niets met deze uitzending te maken", verdedigde Roos zich. "Zijn dood bij ons in de schoenen schuiven is wel heel erg grof."

Doodsbedreigingen

Volgens Roos kregen hij en Schouten desondanks diverse doodsbedreigingen. "We moesten uitgemoord en gestraft worden in het paradijs."

"Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd met die jongen, het is verschrikkelijk voor zijn familie en nabestaanden dus we gaan ook helemaal niet zelf zielig lopen doen", besloot Roos. "Alleen dat wij onder moeten duiken terwijl we er niets mee te maken hebben, is natuurlijk wel van een absurditeit."

De doodsoorzaak van Mustafi is niet bekendgemaakt.