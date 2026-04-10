Rien de Bruin (79) van The Amazing Stroopwafels overleden

Gisteren, 22:08

Muzikant en kunstenaar Rien de Bruin, bekend van The Amazing Stroopwafels, is op 79-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat bevestigt Merlijn, de zoon van Wim Kerkhof, met wie De Bruin de Rotterdamse band vormde, aan het ANP.

"Tot een week geleden bleef hij zijn penseel gebruiken, maar toen dat niet meer ging was het genoeg en gleed hij langzaam van ons weg", schrijft de familie van de zanger in een verklaring op zijn website. "Tot op het laatst werd hij dag en nacht omringd door de mensen die dichtbij hem stonden en is hij liefdevol verzorgd."

De Bruin trad voor het laatst op met The Amazing Stroopwafels in 2023. De band scoorde hits met nummers als Ik ga naar Frankrijk en Ome Kobus. De uitvaart van De Bruin vindt op een later moment plaats in besloten kring.

De band is vooral bekend van het nummer Oude Maasweg, dat afgelopen jaar op plek 189 stond van de Top2000:

Door ANP

