Rachel Hazes sommeert zoon André: mag naam niet meer gebruiken

De spanningen tussen Rachel Hazes en haar zoon André lijken een nieuw dieptepunt te hebben bereikt. Volgens het juicekanaal Reality FBI heeft Rachel haar zoon gesommeerd omdat hij de naam Hazes onrechtmatig zou gebruiken voor nieuwe merchandise. Maar volgens André's management ligt het net iets anders: André mag zijn artiestennaam niet langer commercieel gebruiken, meldt zijn management aan Shownieuws.

Rachel heeft haar zoon een brief gestuurd met het verzoek om voortaan de naam 'André Hazes jr.' te gebruiken. Dit nieuws heeft de zanger behoorlijk geraakt. Zijn management laat weten dat André samen met zijn team onderzoekt welke stappen ze kunnen ondernemen.

In april gaf André al aan dat dit kon gebeuren. "Het is zelfs zo, dat als mijn moeder kwaad zou willen, dan zou ik mijn artiestennaam moeten veranderen. Terwijl het mijn naam is. Zo streng is dat," vertelde hij destijds in de Belgische talkshow De Tafel van Gert. "Ik kan niet in de portemonnee kijken, maar ik denk dat je geen medelijden met haar hoeft te hebben, nee."

Voortdurende spanningen

De relatie tussen Rachel en André is al langer gespannen. In juli zette André zijn moeder voor schut tijdens een optreden. Rachel reageerde woedend en zei: "Dit is heel stuitend en onnodig grievend. Ook moeten ze allebei heel blij zijn dat ze met mij te maken hebben, en dat ze zulke dingen nooit gedurfd en gedaan zouden hebben als André senior nog geleefd had."