Paul de Leeuw bedreigd met de dood: 'Ik kreeg een kogelbrief'

Paul de Leeuw is zo'n 34 jaar geleden een tijd bedreigd. De presentator kreeg een kogelbrief, een dreigbrief waarbij een kogel wordt meegestuurd, en had een half jaar lang beveiliging, vertelt hij in de Amazon Prime-serie Open Casa van Robbert Rodenburg.

"Op een gegeven moment kreeg ik een kogelbrief en dat was wel bijzonder, want de politie zei: dit is wel professioneel", vertelt De Leeuw. De kogel was 'uitgevijld', wat betekent dat die in het lichaam direct uit elkaar spat. "Toen heb ik een heel hekwerk om mijn huis laten bouwen, dat moest ik allemaal zelf betalen. En elke keer in het theater werd ik ook een beetje bang, toen heb ik een half jaar beveiliging gehad."

Op het briefje bij de kogel stond een tekst, "hoe lang het ook duurt, het gaat een keer gebeuren". Toentertijd voelde De Leeuw zich angstig, maar dat gevoel is wel gezakt. "We zijn inmiddels 34 jaar verder, hij is wel heel traag", zegt hij lachend.

Flapuit

De Leeuw snapt achteraf gezien wel waarom mensen soms boos op hem waren of hem niet leuk vonden. "Wat het probleem was in die tijd: ik flapte het eruit. En achteraf had ik wel zoiets van: God, waarom zeg ik dat nou weer", zegt hij. "Je kan zeggen: het was een andere tijd. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor een aantal mensen pijnlijk is overgekomen. We zeiden waar het op stond. Dat gebeurt nu niet meer."

ANP