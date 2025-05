Patricia Paay (76) valt hard en loopt zware hersenschudding op

Zangeres en televisiepersoonlijkheid Patricia Paay (76) is afgelopen week ernstig ten val gekomen. Door de ongelukkige klap liep ze een zware hersenschudding én flinke rugklachten op. Dat deelt ze zelf via Instagram.

Vorig jaar was Paay nog te gast in Shownieuws. Ze vierde toen haar 75ste verjaardag aan de desk, zoals te zien is in de bovenstaande video.

De val gebeurde vorige week, en na ziekenhuisonderzoek bleek dat terug naar huis – met een trap in huis – op dit moment te riskant is. Daarom is Paay inmiddels opgenomen in een revalidatiecentrum. "Het ziekenhuisonderzoek wees uit dat naar huis gaan, met al die trappen, nu even geen optie is", schrijft ze op sociale media.

Hoewel ze flink is toegetakeld, blijft Paay positief. Ze laat weten dankbaar te zijn voor de hulp die ze krijgt en doet er alles aan om weer op te knappen. "Ik zet elke dag mijn beste beentje voor om stapje voor stapje weer te herstellen."

Met haar bekende gevoel voor humor laat ze weten dat het feestgedruis nog even moet wachten: "Het dansen op tafel moet nog even wachten... Voor nu even rust in de tent en bijkomen."

De zangeres is de afgelopen jaren vaker in het nieuws geweest vanwege gezondheidsproblemen, maar blijft strijdlustig. Fans wensen haar massaal beterschap via sociale media.