'Pa Tokkie' Gerrie Ruijmgaart op 73-jarige leeftijd overleden

Vandaag, 16:10 - Update: 5 minuten geleden

Gerrie Ruijmgaart, beter bekend als pa Tokkie, is overleden. Dat heeft zijn familie via sociale media bekendgemaakt. Ruijmgaart is 73 jaar geworden. De doodsoorzaak is niet bekend.

"Wij van de Tokkies willen iedereen bedanken die hem door de jaren heen heeft gesteund, alle fans, de media, en daar willen we eigenlijk mee afsluiten", zegt dochter Nathalie in een video, waarin de hele familie te zien is. "Respecteer onze rust en bedankt voor alle mooie jaren."

De Amsterdamse familie Ruijmgaart-Tokkie werd in 2003 landelijk bekend dankzij uit de hand gelopen burenruzies waar in de media verslag van werd gedaan. Na een documentaire bij de publieke omroep, kreeg de familie een realityserie bij SBS6 getiteld De Tokkies. De naam Tokkie werd vervolgens een synoniem voor een asociaal persoon en kwam zelfs in de Van Dale te staan. In 2004 scoorde de familie zelfs een kersthitje met het nummer Verre Kerst.

In 2024 maakte Prime Video een nieuwe documentaire over de Tokkies. Daarin keek de familie terug op hun bekendheid en wat het allemaal met zich meebracht. Dat zie je in de video bovenaan.

