Oud-D66-leider en schrijver Jan Terlouw (93) overleden

Oud-D66-leider, schrijver en natuurkundige Jan Terlouw is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij is vredig ingeslapen in zijn huis in Twello, omringd door familie. Dat laat zijn dochter Sanne Terlouw vrijdag weten aan persbureau ANP. Terlouw was kort ziek.

Kernfysicus, politicus en kinderboekenschrijver: Jan Cornelis Terlouw was het allemaal. Toch zullen veel mensen bij zijn naam meteen denken aan 'het touwtje uit de brievenbus'. Met zijn oproep in het programma De Wereld Draait Door over het verdwenen vertrouwen in de samenleving, raakte hij eind 2016 op 85-jarige leeftijd een gevoelige snaar bij veel kijkers.

Johnny de Mol sprak in de voormalige SBS6-talkshow HLF8 met Jan Terlouw. Dat zie je in de video bovenaan.

Hoewel hij toen officieel al met pensioen was, bleef Terlouw actief. Hij gaf lezingen en schreef samen met zijn dochter Sanne meerdere delen van de detectiveserie Reders & Reders. De meeste mensen zullen hem echter vooral kennen als schrijver van de kinderboeken Oorlogswinter en Koning van Katoren. Voor beide boeken kreeg hij een Gouden Griffel. Ze werden ook verfilmd. In totaal schreef hij twintig jeugdboeken. Begin 2021 liet Terlouw weten te stoppen met schrijven.

D66 onder Terlouw weer op de kaart

Naast zijn schrijverschap was Terlouw jarenlang actief in de politiek. In 1973 volgde hij Hans van Mierlo op als fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Hij wist de partij, die toen in zwaar weer zat, weer op de kaart te zetten. In 1981 behaalde D66 onder zijn leiding een recordaantal van zeventien zetels. Terlouw trad daarna toe tot het tweede kabinet-Van Agt als vicepremier en minister van Economische Zaken.

Maar dat succes bleek van korte duur. Een jaar later was D66 nog maar goed voor zes zetels. "Ik had het helemaal gehad", blikte Terlouw later terug. "Toen dacht ik: ik ben misschien meer een bestuurder dan een politicus." Toch bleef hij tot op hoge leeftijd betrokken bij D66 en verscheen hij nog regelmatig op partijcongressen.

Na zijn politieke carrière werd hij secretaris-generaal van de Europese Conferentie van Transportministers. Van 1991 tot 1996 was hij commissaris van de Koningin in Gelderland. Daar moest hij in 1995 een van de moeilijkste beslissingen uit zijn loopbaan nemen: vanwege extreem hoog water in Rijn en Waal liet hij op eigen gezag een kwart miljoen mensen evacueren. Later werd hij nog lid van de Eerste Kamer.

Betere wereld

In zijn laatste jaren zette Terlouw zich in voor een betere wereld. Sinds 2017 wordt in Deventer jaarlijks de Jan Terlouw Lezing georganiseerd, bedoeld om mensen te inspireren zich in te zetten voor duurzaamheid, in de geest van zijn gedachtegoed.

