Oud-weerman John Bernard (87) overleden

John Bernard, jarenlang het gezicht van de weerberichten bij RTL, is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij stierf vorige week in het bijzijn van zijn familie, zo laten zijn nabestaanden en oud-werkgever RTL weten.

Bernard begon zijn carrière in 1984 bij de NOS, maar maakte vooral naam als weerman bij RTL 4. Hij was vanaf de oprichting in 1989 een van de vaste gezichten van de zender en bleef tot 2002 de weerberichten presenteren.

'Vriendelijke en kundige voorkomen'

Volgens Ilse Openneer, hoofdredacteur van RTL Nieuws, was Bernard een bijzonder gewaardeerde collega. "Sinds de start van RTL werkte John als meteoroloog en weerpresentator bij ons. Hoewel hij al een tijd geleden afscheid nam van zijn werk als weerman, kunnen wij op de redactie zijn vriendelijke en kundige voorkomen nog heel goed herinneren", zegt Openneer.

Helga van Leur zegt dat "de hemel er een weergod" bij heeft. De voormalig weervrouw van RTL reageert daarmee op het overlijden van haar oud-collega John Bernard. "87 jaar keek je vanaf de aarde naar boven en nam je ons mee in je kennis, passie en verwondering. Op onnavolgbare wijze", schrijft Van Leur op Instagram bij een foto van haar en Bernard. "Dank voor alles. Sterkte aan iedereen bij wie hij in het hart zit."

Na zijn pensioen in 2002 bleef Bernard actief en betrokken. Hij zette zich in voor het Nationaal Ouderenfonds, waar hij ouderen hielp met praktische adviezen, zoals tips om veilig een hittegolf door te komen. Voor zijn inzet ontving hij in 2007 de MAX Award, een onderscheiding voor bijzondere bijdragen aan de samenleving.

Hoogtepunten

Bernard noemde de winter van 1962, een hevige storm uit de begintijd van RTL en zijn voorspelling rond de weersomstandigheden tijdens de Golfoorlog als hoogtepunten uit zijn loopbaan. Zijn accuratesse en rustige manier van presenteren maakten hem geliefd bij kijkers en collega's.

Hart van Nederland/ANP