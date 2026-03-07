Volg Hart van Nederland
Oud-tv-presentator Jan Lenferink (80), bekend van RUR, overleden

BN'ers

Vandaag, 07:45 - Update: 1 uur geleden

Voormalig tv-presentator Jan Lenferink is vrijdag overleden. Dat heeft zijn familie aan het ANP laten weten. Lenferink werd vooral bekend als presentator van het televisieprogramma RUR, een afkorting van Rechtstreeks uit de Richter.

Lenferink werd op 9 december 1945 geboren in Dalfsen. Online gaat het geboortejaar 1948 rond, "maar daar zal de oud-presentator vermoedelijk om gniffelen", meldt zijn familie. Lenferink heeft volgens de familie zijn exacte leeftijd altijd buiten de publiciteit willen houden.

RUR

Lenferink begon als leraar Nederlands, maar debuteerde in de jaren 70 als radiopresentator. Hij werkte onder meer bij de VPRO.

De talkshow RUR vanuit de Amsterdamse discotheek Richter, waarvoor hij het format bedacht met Gert-Jan Dröge, werd uitgezonden door Veronica van oktober 1983 tot april 1990. Daarna verhuisde het programma naar RTL4, RTL5 en tenslotte SBS6. Aan RUR kwam in 1992 een einde.

Als talkshowhost droeg Lenferink altijd een streepjesoverhemd en had hij een glas melk naast zich staan. Hij had een vrijpostige, ironische manier van interviewen, waarbij hij ook licht stotterde, en ontving zowel bekende als onbekende gasten. In 2002 maakte hij een comeback met RUR en de opvolger Louter Lenferink op SBS6, maar dat was van korte duur.

Het afscheid van Lenferink zal in besloten kring plaatsvinden, aldus de familie.

Door ANP

