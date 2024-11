NOS betreurt 'vervelende ervaring' Barend bij Studio Sport

De NOS vindt "het erg om te horen dat Barbara in het verleden een vervelende ervaring heeft gehad bij NOS Sport". Dat laat een woordvoerder van de nieuwsomroep zondag weten naar aanleiding van uitspraken van Barbara Barend in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. Daarin stelde de voormalig presentatrice van Studio Sport zondag dat zij daar jaren geleden "een vreselijke tijd" heeft gehad.

"NOS Sport van twintig jaar geleden was een andere werkomgeving dan die van nu", gaat de verklaring van de NOS verder. "Sinds twee jaar werken we hard aan het verbeteren van onze organisatie, zowel op het gebied van cultuur als structuur. Hoewel dit een langdurig proces is, zien we vooruitgang en zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat ervaringen zoals die van Barbara tot het verleden behoren."

Eerder moest Tom Egbers het veld ruimen na klachten over vermeend wangedrag van de presentator. In Shownieuws ging het toen over de misstanden bij Studio Sport, die video zie je hierboven.

Barend (50) werd zondagmiddag in het radioprogramma gevraagd naar haar tijd bij Studio Sport. Zij wenste daar niet over te praten. "Zullen we het daar niet over hebben? Ik heb een vreselijke tijd gehad bij Studio Sport", zei ze. Ook deelde ze hier "nog nooit over gesproken" te hebben en er ook "nog niet aan toe" te zijn om dat wel te doen. Ze deelde wel in die tijd gesteund te zijn door bekende gezichten als Tom Egbers, Mart Smeets en Kees Jongkind.

Pesterijen

De Volkskrant publiceerde in maart 2023 een artikel over de werkcultuur bij de sporttak van de NOS. Daarin vertelden oud-medewerkers te maken te hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag en pesterijen op de werkvloer. Kort daarvoor bracht de NOS ook een eigen inventarisatieverslag naar buiten waaruit bleek dat er in de afgelopen "ruim twintig jaar" meldingen waren binnengekomen van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken.

ANP