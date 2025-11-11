Viola Holt in besloten kring gecremeerd in Hilversum

Voormalig presentatrice en tv-persoonlijkheid Viola Holt is dinsdagochtend in besloten kring gecremeerd. Dat meldt haar familie aan het ANP. Viola Holt overleed donderdagavond op 76-jarige leeftijd in haar woonplaats Muiderberg aan een hartstilstand.

De crematie vond plaats in Hilversum. "De plek waar zij haar televisiecarrière is begonnen", aldus de familie van Holt. "De familie wil iedereen in Nederland en ook de media bedanken voor de respectvolle wijze waarop de afgelopen dagen Viola is herdacht."

Holt maakte in 1968 haar debuut op de Nederlandse televisie als omroepster bij de AVRO. Na een korte tijd bij de VPRO werkte ze lange tijd voor de NOS, waar ze naast omroepster ook programma's mocht presenteren. Daarna stapte ze over naar de TROS. De laatste jaren was Holt minder vaak op tv te zien.