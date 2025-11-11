Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Viola Holt in besloten kring gecremeerd in Hilversum

BN'ers

Vandaag, 11:59

Link gekopieerd

Voormalig presentatrice en tv-persoonlijkheid Viola Holt is dinsdagochtend in besloten kring gecremeerd. Dat meldt haar familie aan het ANP. Viola Holt overleed donderdagavond op 76-jarige leeftijd in haar woonplaats Muiderberg aan een hartstilstand.

De crematie vond plaats in Hilversum. "De plek waar zij haar televisiecarrière is begonnen", aldus de familie van Holt. "De familie wil iedereen in Nederland en ook de media bedanken voor de respectvolle wijze waarop de afgelopen dagen Viola is herdacht."

Holt maakte in 1968 haar debuut op de Nederlandse televisie als omroepster bij de AVRO. Na een korte tijd bij de VPRO werkte ze lange tijd voor de NOS, waar ze naast omroepster ook programma's mocht presenteren. Daarna stapte ze over naar de TROS. De laatste jaren was Holt minder vaak op tv te zien. 

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Oud-presentatrice Viola Holt (76) overleden
Oud-presentatrice Viola Holt (76) overleden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.