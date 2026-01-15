Volg Hart van Nederland
Robert Jensen (52) overleden: 'Mijn geweldige broertje is er niet meer'

BN'ers

Vandaag, 12:47 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Presentator en tv-persoonlijkheid Robert Jensen (52) is overleden, dat meldt zijn broer en radiomaker Frank Dane donderdag via een bericht op sociale media. Jensen overleed maandagavond aan een hartstilstand.

"Mijn geweldige broertje is er niet meer. Het is zo verdrietig. Ik ga je warmte zo missen lieve, lieve Robert", schrijft Frank Dane. Hij staat uitgebreid stil bij hun band en de laatste momenten samen. "Waar je ook was op deze wereld. Ik kwam naar je toe en tot diep in de nacht was het magisch. Weet niet waar ik zou zijn zonder je. Wat een geluk dat jij mijn broer bent. Voor altijd."

Volgens de informatie die is gedeeld, is Robert overleden aan een hartstilstand. Hij lag korte tijd in het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten. Over de omstandigheden rondom zijn overlijden zijn nog verder geen details bekendgemaakt.

Vrijheidsstrijders

Bij de rouwadvertentie op de website van Jensen staat: "Beste vrijheidsstrijders, we moeten met jullie het droevige nieuws delen dat Robert afgelopen maandag plotseling is overleden. Hij voelde zich afgelopen weekend niet goed, is naar het ziekenhuis gegaan en daar is hij maandagavond overleden aan een hartstilstand. We zijn verslagen en verdrietig, maar ook trots en dankbaar voor alles wat Robert ons gegeven heeft."

Vanaf de jaren negentig was Jensen een bekend gezicht en een bekende stem op de Nederlandse radio en televisie. Hij begon zijn loopbaan als radiotechnicus en -presentator en werkte bij verschillende stations voordat hij in 2002 zijn eigen late-night talkshow JENSEN! kreeg op RTL 5. De jarenlange show, geproduceerd en gepresenteerd door Jensen zelf, bracht nationale en internationale gasten samen voor interviews en gesprekken, onder wie artiesten, politici en bekende Nederlanders.

Later stapte hij over naar online media en podcasting. Zijn podcast De Jensen Show werd genomineerd voor de Dutch Podcast Awards en trok een vaste schare volgers.

Door Redactie Hart van Nederland

