Nederland neemt afscheid van Jacques d'Ancona in Groningen

Vrienden, familie en belangstellenden nemen maandag afscheid van de overleden Jacques d'Ancona tijdens een bijeenkomst in Martiniplaza in Groningen. Honderden belangstellenden hebben zich aangemeld voor de bijeenkomst. D'Ancona, bekend van onder andere de Soundmixshow, overleed anderhalve week geleden op 86-jarige leeftijd.

De herdenking staat open voor iedereen, maar aanmelden bij uitvaartverzorger Monuta was vereist. De uitvaartstoet rijdt door de stad om de overleden recensent te eren.

Gedreven man

D'Ancona werd bekend als juryvoorzitter van de Soundmixshow in de jaren tachtig. Later was hij ook juryvoorzitter in Ron's Honeymoon Quiz. Daarnaast was d'Ancona een van de bekendste theaterrecensenten van Nederland. Hij schreef wekelijks voor Dagblad van het Noorden.

Na zijn overlijden omschreef de regionale krant hem als een "icoon". Hoofdredacteur Evert van Dijk sprak op NPO Radio 1 vol lof over de "gedrevenheid en betrokkenheid" van d'Ancona. Van Dijk: "Hij kwam na voorstellingen terug op de redactie om zijn recensie te schrijven, vaak tot in de vroege ochtenduren."

Van Dijk benadrukte ook d'Ancona's talent voor netwerken in de theaterwereld. "Hij hield contact met alle producenten en stuurde zijn recensies persoonlijk op." D'Ancona's onverwachte overlijden laat een grote leegte achter in de theaterwereld.