Muzikale dromen komen uit in nieuwe muziekshow Sing With Me

Samen met je idolen een duet zingen op een groot podium. Nederlandse zangtalenten krijgen nu de kans om van die droom werkelijkheid te zien worden in het nieuwe SBS6 programma Sing With Me. Het enige dat ze te doen staat is deze artiesten zó enthousiast te maken dat ze gelijk naar de microfoon grijpen. Goed nieuws: dat doen ze zeker.

Yves Berendse, Davina Michelle, Nick Schilder en Waylon nemen op de stoelen plaats in de hoop omvergeblazen te worden. Voor Jaap Reesema is dit programma zijn eerste echte presentatieklus.

Onverwachte duetten

In totaal kunnen maximaal twee van de vier artiesten meedoen aan het optreden van een talent. Een snelle keuze maken is dus heel belangrijk. Zijn ze enthousiast? Dan pakken ze de microfoon, gaat hun stoel omlaag en lopen ze gelijk het podium op om mee te doen aan de cover die het talent op dat moment zingt. Als er maar één van hen besluit mee te doen, dan staat het talent met deze artiest in de finale. Wanneer twee artiesten zich in het optreden mengen mogen talenten zelf bepalen met wie ze mogelijk de finale in gaan.

0:34 Sing With Me: waar muzikale dromen werkelijkheid worden

Uiteindelijk mag iedere artiest maar twee talenten meenemen naar de live finale, waar ze hun duet nog grootser en indrukwekkender neer kunnen zetten. De kijker bepaalt daarna welk duet er met de winst vandoor gaat en ook gereleaset wordt.

Zet de muziek maar aan

Sing With Me is vanaf 7 november om 20:00 uur te zien op SBS6 én te streamen op KIJK. De live finale is op 19 december.