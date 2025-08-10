Terug

Misdaadjournalist Mick van Wely weg bij De Telegraaf na grensoverschrijdend gedrag

BN'ers

10 aug 2025, 22:20

De Telegraaf heeft de samenwerking met misdaadjournalist Mick van Wely beëindigd, zo maakte de krant zondag bekend. Hiertoe is besloten nadat "is vast komen te staan dat in de nacht van 31 juli op 1 augustus van dit jaar sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag", staat in een verklaring.

De 53-jarige journalist zou de gedragscode van Mediahuis, de uitgever van onder meer De Telegraaf, hebben geschonden door een "seksueel getinte chat te hebben met een bron". Hierna is na onderling overleg met Van Wely besloten zijn arbeidsovereenkomst met de krant stop te zetten.

Het is niet de eerste keer dat de misdaadjournalist in opspraak raakt. In 2022 werd hij korte tijd geschorst door zijn werkgever na verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag van vrouwelijke collega's. Nadat hij hiervoor ook sancties kreeg opgelegd, mocht hij in april van dat jaar weer aan het werk.

Met zijn vertrek bij De Telegraaf is Van Wely ook niet meer te zien in het actualiteitenprogramma Nieuws van de Dag dat de krant samen maakt. "Mick schuift in Nieuws van de Dag aan namens De Telegraaf en omdat dit programma een samenwerking is, volgen wij vanzelfsprekend de beslissing van de hoofdredactie van De Telegraaf", zegt hoofdredacteur Marc Veeningen van Talpa.

ANP/Hart van Nederland

