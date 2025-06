Maxim Hartman haalt 11.000 euro op als goedmakertje voor 'mand-meneer'

Maxim Hartman heeft antiquair Ben Strik, bekend van de mand-meme, een cheque van bijna 11.000 euro gegeven. Het geld was opgehaald met een crowdfundingactie met als doel Strik financieel te compenseren.

Hartman kondigde de actie in april aan omdat Strik na dertien jaar nog altijd dagelijks wordt herinnerd aan een item die de presentator met hem maakte. In het bewuste filmpje werd Strik gevraagd om een antiek mandje te omschrijven, maar Hartman vond het te lang en vroeg meerdere keren of het ook korter kon. Uiteindelijk bleef er niets meer over dan "mand". Die term burgerde daarna in, tot in de Tweede Kamer aan toe.

Smartengeld

"Ik zie het als smartengeld voor het leed dat u is aangedaan en een herstelbetaling namens het Nederlandse volk en mij wegens het uitmelken van u als persoon", zegt Hartman in een video op Instagram, terwijl hij de cheque aan de inmiddels 82-jarige Strik overhandigt.

Het bedrag is wel iets minder dan Hartman voor ogen had. In april zei hij nog dat hij 2 miljoen euro wilde ophalen.

ANP