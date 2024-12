'Manuëla Kemp in coma na zwaar ongeluk'

Zangers en actrice Manuëla Kemp ligt al een week in coma na een ernstig scooterongeluk in Portugal. Dat vertelt haar echtgenoot Tjerk Lammers aan Privé. Tijdens een rit naar Loulé viel ze en kwam ze met haar hoofd hard op de grond terecht. Ondanks dat de scooter nauwelijks beschadigd was, was ze buiten bewustzijn toen ze werd gevonden.

Manuëla Kemp gaf eerder dit jaar een gezondheidsupdate na een lange radiostilte, zo is te zien in bovenstaande video.

Tjerk ontdekte het ongeluk toen Manuëla niet op tijd thuis was. Hij ging naar de politie, waar hij het verontrustende nieuws hoorde.

'Kleine stapjes'

Er zijn nu kleine tekenen van hoop: Manuëla beweegt haar armen en benen en opent af en toe haar ogen. "Ze zet kleine stapjes vooruit", aldus Tjerk.