Lucia de Berk (63), die jarenlang onterecht vastzat voor moorden, overleden

Vandaag, 18:29

Lucia de Berk is na een kort ziekbed op 63-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar voormalige advocaat Stijn Franken na een bericht van RTL Boulevard.

De Haagse oud-verpleegkundige, destijds vooral bekend als Lucia de B., werd in 2004 door het gerechtshof veroordeeld tot levenslang voor een reeks moorden op patiënten in het ziekenhuis waar ze werkte, en een aantal pogingen daartoe.

Ze zat 6 jaar in de gevangenis, maar werd in 2010 alsnog vrijgesproken. Haar zaak was een schoolvoorbeeld van een gerechtelijke dwaling, waarvoor justitie excuses heeft aangeboden. Ook kreeg De Berk een schadevergoeding voor de onterechte detentie en een ontslagvergoeding van het Haga Ziekenhuis.

De verdenkingen tegen Lucia de Berk begonnen in 2001, na het overlijden van een zes maanden oude baby. Ze zou het kind en ook de anderen hebben gedood met het hartmedicijn digoxine. Ze heeft zelf altijd ontkend dat ze iets met de sterfgevallen te maken heeft gehad. De juridische strijd werd gevoerd tot aan de Hoge Raad.

Geschokt

Franken reageert geschokt. "Ze was veel te jong en dit is veel te snel gegaan", zegt hij tegen RTL Boulevard. "Ze hield het op wilskracht, ook voor haar dochter, vol in de gevangenis. Ze heeft er ook nooit over geklaagd, maar ze heeft wel gevochten voor gerechtigheid."

Hart van Nederland/ANP

