Feest in Limburgse America: Rowwen Hèze viert 40-jarig jubileum

Feest in het Limburgse America: Rowwen Hèze vierde dit weekend zijn 40-jarig jubileum met een groots Slotconcert. De band, bekend om nummers als Bestel Mar en ’t Is een kwestie van geduld, trok daarmee duizenden fans naar hun thuisbasis.

Vrijdag trapten de mannen het jubileumweekend af, zaterdag volgde de tweede en laatste avond. Naast Rowwen Hèze stonden ook andere artiesten op het podium, maar de meeste fans kwamen natuurlijk voor de Limburgse hoofdact zelf.

In totaal vierden zo’n 14.000 bezoekers het jubileum mee. Voor velen is het een traditie geworden om het jaar af te sluiten met het Slotconcert, dat dit keer extra speciaal is vanwege de veertig jaar muziek, vriendschap en bier.

In de video bovenaan zie je wat een feestje het was bij het Slotconcert.