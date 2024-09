Lilian Marijnissen verwelkomt eerste kind: 'Gelukkig en trots'

Lilian Marijnissen is bevallen van haar eerste kindje. Dat meldt de oud-fractievoorzitter van de SP op Instagram. De bevalling kwam eerder dan gepland; ze was pas in oktober uitgerekend.

Het meisje heeft de naam Lara Marie Jansen Marijnissen gekregen. Ze is dinsdag om 18.31 uur geboren.

'Gelukkig en trots'

"Wat zijn we gelukkig en trots. Daar is ze dan, onze lieve Lara!", schrijft Marijnissen bij de foto van haar pasgeboren dochter. "Je hebt ons verrast met je hele vroege en snelle komst." Omdat het om een vroeggeboorte gaat, moeten moeder en dochter nog een tijdje in het ziekenhuis blijven.

Marijnissen en haar partner Joeri Jansen maakten afgelopen oktober bekend dat ze een kindje verwachtten.

Hart van Nederland/ANP