Kayak-zanger en stemacteur Edward Reekers (68) overleden

Zanger en stemacteur Edward Reekers is dinsdag na een kort ziekbed overleden. Dat laat zijn familie dinsdag aan het ANP weten. Reekers is 68 jaar geworden.

De in Hengelo geboren artiest brak eind jaren zeventig door toen de symfonische rockband Kayak een nieuwe zanger zocht. Hij kwam door de auditie heen. De band oogstte met hun nieuwe voorman groot succes met het album Phantom of the Night (1979) en de hit Ruthless Queen.

Ervaren entertainer

Reekers bracht ook diverse solo-albums uit, waaronder The Last Forest (1980), Stages (1993), Child of the Water (2008) en The Liberty Project (2023). Hij werkte samen met gerenommeerde muzikanten als Pim Koopman, Syb van der Ploeg, Harry Sacksioni, Lee Towers en Anita Meyer.

Daarnaast maakte de zanger naam als stemacteur en regisseur van nasynchronisaties voor film en televisie. Zijn stem was te horen in talloze Disneyfilms en hij regisseerde onder meer de Nederlandse versies van de Harry Potter-films.

ANP