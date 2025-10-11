Joost Nuissl (79) overleden, zanger 'Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben'

Zanger en tekstschrijver Joost Nuissl is dinsdag op 79-jarige leeftijd overleden, meldt L1 Nieuws. Hij was vooral bekend van zijn hit Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, die hij in de jaren zeventig in Limburg schreef.

Nuissl overleed na een kort ziekbed in een ziekenhuis in Amsterdam. De zanger woonde in de jaren zeventig ruim 10 jaar in Broekhuizenvorst, waar hij bevriend raakte met Nard Reijnders, destijds dirigent van de Vorster Kapel. Samen namen zij in 1975 Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben op, met het dameskoor van het dorp.

Later werkte Nuissl als theaterdirecteur, onder meer bij De Kleine Comedie in Amsterdam. Dinsdag wordt hij begraven in de hoofdstad.

ANP