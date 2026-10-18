Johan Derksen praat met Davina Michelle in Afterparty - de podcast over haar nieuwe album

In augustus bracht Davina Michelle haar nieuwste album AFTERPART1 uit. Om de release te vieren gaat de 30-jarige zangeres nu in gesprek met muziekliefhebber Johan Derksen. In Afterparty – de podcast bespreken ze alle nummers één voor één en duiken ze dieper in de boodschap achter de muziek. Een goed gesprek, met alle ruimte voor échte ongefilterde meningen.

Het album verschijnt in twee delen. AFTERPART1 is het eerste deel en gaat over het onderwerp “feest”, waarin vrijheid, buitenbeentjes en het vrouw-zijn worden gevierd. Het tweede deel komt later uit en gaat over de ochtend ná het feest. ‘After’ en ‘party’ dus.

Méér dan alleen de muziek

Het is misschien niet het duo wat je direct verwacht, maar precies dat maakt het gesprek extra interessant. Juist vanwege zijn ongefilterde mening kiest Davina ervoor om Johan Derksen uit te nodigen. Wat vindt hij van de muziek? Grijpen de teksten hem aan? Waar verschillen ze van smaak en waar niet?

0:59 AFTERPARTY - De Podcast: vanaf 15 oktober op KIJK

In de podcast gaan de twee alle zeven nummers apart af, maar er wordt over meer dan alleen muziek gesproken. De persoonlijke thema’s die Davina in haar muziek verwerkt heeft vormen een mooi startpunt voor een open gesprek. Onder meer over bedreigingen, one-night stands, jezelf durven zijn en vrijheid.

Grote verschillen

In dit tweeluik, waarvan AFTERPART1 nu dus te beluisteren is, worden de tegenstellingen die je als mens meemaakt in het leven benadrukt. “Voor de mensen die zich prachtig en gebroken voelen op hetzelfde moment”, omschrijft Davina het album onder andere in een post op Instagram.

Nu te zien en te beluisteren

Afterparty -de podcast is nu te zien en te beluisteren op KIJK. Benieuwd geworden naar het album? AFTERPART1 is nu beschikbaar op streaming.