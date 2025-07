Jan de Hoop krijgt goed nieuws over zijn hart: 'Was best zenuwachtig'

Jan de Hoop heeft goed nieuws over zijn gezondheid gekregen. Zijn hart is niet beschadigd geraakt bij het infarct dat hij vorige maand had, vertelde de oud-presentator woensdag in RTL Boulevard.

"Ik ben gisteren bij de dokter geweest en dan maken ze een hartfilmpje en een echo en nu blijkt dat mijn hart niet beschadigd is geraakt bij het infarct", aldus de 70-jarige De Hoop. Hij is flink opgelucht door het nieuws. "Ik was best zenuwachtig, want door zo'n infarct kan het hart voor een deel afsterven en dan kun je heel veel niet meer."

De Hoop werd eind juni opgenomen in het ziekenhuis. Hij voelde die ochtend "sterke pijn" op zijn borst en bij zijn kaak.

Vorige maand vertelde De Hoop op de radio over zijn hartproblemen:

1:05 Jan de Hoop vertelt over zijn hartinfarct

ANP