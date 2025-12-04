Incident tijdens show Jandino Asporaat: man slaat vrouw in publiek

Tijdens een theatervoorstelling van Jandino Asporaat is zaterdagavond een incident geweest, dat blijkt uit beelden die circuleren op sociale media. Volgens het AD sloeg een man na de pauze zijn partner vol met een vuist in haar gezicht. De comedian bevestigt het nieuws tegenover de site. Op de beelden is te zien hoe Jandino als zijn alterego Judeska richting het publiek rent. "Ohnee wacht even, dit lossen we zelf op."

Op de beelden is te zien dat Jandino als zijn typetje Judeska het podium verlaat tijdens zijn voorstelling in de Brabanthallen in Den Bosch afgelopen zaterdag. Hij loopt richting het publiek terwijl hij wel in zijn rol als de snackbarbediende blijft. "Ohnee wacht even, dit lossen we zelf op", zegt Judeska. Daarna stopt de video en is Jandino weer op het podium te zien als zichzelf. Hij legt dan uit wat er gebeurd is, maar uit de video wordt nog niet meteen duidelijk dat er ook een geweldsincident heeft plaatsgevonden. Bezoekers vertellen tegen het AD dat een man een klap heeft uitgedeeld aan een vrouw.

Mishandeling

Tegenover het AD bevestigt Jandino dat er een mishandeling heeft plaatsgevonden tijdens zijn show dit weekend. "Ik heb veel meegemaakt, maar dit was een eerste keer. Ik heb vervolgens gewoon gedaan wat iedereen zou hebben gedaan" zegt hij tegen de nieuwssite. Het vrouwelijke slachtoffer van de mishandeling krijgt van Jandino nieuwe kaartjes voor een show, vertelt hij in de video. "En ik heb ook al een neef van mij gebeld, hij gaat haar zwanger maken", grapt hij tegen de zaal.

De cabaretier vertelt verder nog dat zijn zus en het team van zijn theatershow zich hebben ontfermd over de dame. "Ze was enorm ontdaan, we hebben gezorgd dat ze veilig was."