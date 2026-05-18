Hennie van der Most opgenomen in ziekenhuis: 'Hartkloppingen van de stress'

Hennie van der Most ligt in het ziekenhuis. Dat laat de 76-jarige ondernemer aan Rijnmond weten. Hij zegt dat hij kampt met flinke gezondheidsklachten door stress. "Hartkloppingen van de stress", zegt hij.

Wat er precies met Van der Most aan de hand is, wordt nog onderzocht. Volgens de ondernemer ging het ineens hard achteruit. "Ze zijn aan het onderzoeken wat er aan de hand is. Ik kon me niet meer bewegen, alles zat vast."

Stress na verlies pretpark

De ziekenhuisopname komt in een moeilijke periode voor Van der Most. Eerder deze maand verloor hij definitief attractiepark Rivoli in Rotterdam. Daarmee viel na bijna vijftien jaar het doek voor zijn plan om in de stad een groot pretpark op te bouwen.

Ook financieel stapelen de problemen zich op. Op persoonlijke bezittingen van Van der Most is beslag gelegd. "Ze hebben beslag gelegd op mijn huis, op alles. Ze willen nog meer geld", vertelde hij eerder.