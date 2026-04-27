Zanger Harry Slinger heeft kanker, shows Drukwerk geschrapt

Harry Slinger (76), de zanger van nederpopband Drukwerk, heeft darmkanker. Dat laat de band weten via Facebook en Instagram. Volgens de groep kan de kanker worden weggehaald met een operatie, die binnenkort gepland staat.

"Het is natuurlijk even schrikken, maar Harry voelt zich op dit moment niet ziek en we zien de behandeling met vertrouwen tegemoet", schrijft de band.

Een paar jaar geleden kroop zanger Harry Slinger nog in de huid van Willy Alberti:

Optredens Drukwerk afgelast en verplaatst

Door de ziekte van Slinger gaan meerdere optredens voorlopig niet door. Een concert in Mezz in Breda is verplaatst naar oktober. Andere geplande shows, onder meer in Drachten, Haarle en Asten, zijn geschrapt.

Slinger is al jarenlang het gezicht van Drukwerk en staat bekend om zijn rode muts. De band brak eind jaren zeventig door met nummers als Je loog tegen mij en Ik verveel me zo.