Guido Weijers laat vrouw uit publiek verwijderen, video gaat viraal

Guido Weijers heeft tijdens een voorstelling een vrouw uit het publiek laten verwijderen. De cabaretier heeft een video van het moment gedeeld op Instagram, waarin te horen is dat de vrouw meermaals de voorstelling verstoort.

Het incident vond volgens De Telegraaf bijna een maand geleden plaats in Beverwijk, maar Weijers deelde zaterdag pas beelden ervan op Instagram. Op de video is te horen dat een bezoekster meerdere keren door Weijers heen praat. Na enkele verzoeken van zijn kant blijft de vrouw doorgaan met praten.

Vervolgens zegt Weijers: "Hou je bek", en keert ook het publiek zich tegen de vrouw. De vrouw roept nog: "De volgende keer ga ik naar Bert Visscher."

Weijers sluit het vertrek van de vrouw af met een grap: "Ik was bezig met een stuk over mijn ex, maar ik wist niet dat ze in de zaal zou zitten."