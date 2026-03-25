Actrice Esther Roord (61) overleden, bekend als buurvrouw Sonja in Kees & Co

Actrice Esther Roord, bij veel kijkers bekend als buurvrouw Sonja in de populaire serie Kees & Co, is woensdag op 61-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar mantelzorgster tegen het ANP na berichtgeving van De Telegraaf. Roord was al langere tijd ziek.

De actrice woonde in Amsterdam, waar ze ook is overleden. Ze speelde 10 jaar lang in Kees & Co, de komedieserie met Simone Kleinsma die van 1997 tot 2006 te zien was op RTL 4.

Esther Roord speelde in Kees & Co samen met actrice Simone Kleinsma.

Jarenlang op tv en in theater

Naast haar rol in Kees & Co was Roord in meerdere bekende Nederlandse series te zien. Zo had ze rollen in onder meer Flikken Maastricht, Baantjer, Flodder en Oppassen!!!. Toen de serie Kees & Co in 2018 een vervolg kreeg, maakte Roord daar geen deel meer van uit.

Ook op het toneel was ze actief. Ze speelde samen met Liesbeth List in de musical Piaf. Voor die rol kreeg ze in 2009 een Musical Award in de categorie beste vrouwelijke bijrol in een kleine musical.