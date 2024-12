Duizenden nemen op indrukwekkende wijze afscheid van markante René Bom (66)

Nachtburgemeester en vriend van veel inwoners van Den Haag is niet meer. Maandag kwamen duizenden Hagenezen bij elkaar in poppodium PAARD om afscheid van René Bom te nemen. Ook goede vriend Mark Rutte liet van zich horen. De oud-premier dronk jarenlang elke week een bakkie koffie met de markante René. Rutte kon er maandag niet bij zijn, maar had wel een videoboodschap.

René Bom, beter bekend als Mister Parkpop en voormalig nachtburgemeester van Den Haag, overleed op 66-jarige leeftijd. Hij was al enige tijd ziek. Bom was jarenlang betrokken bij het inmiddels ter ziele gegane Parkpop. Hij was onder meer presentator op het festival. Ook was Bom bijna 30 jaar nachtburgemeester van Den Haag.

Hart van Nederland was bij het afscheid, bekijk het in de video hierboven.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen schreef op Instagram dat de stad met het overlijden van Bom "een markant figuur" verliest. "Hij betekende veel voor velen. Als Hagenees in hart en nieren, als nachtburgemeester én als Mister Parkpop voegde René zijn geheel eigen noten toe aan de melodie van onze stad. Ik ben ervan overtuigd dat die noten nog lang zullen doorklinken."