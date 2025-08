Journalist Derk Sauer (72) overleden na ongeluk op zeilboot

Journalist en mediaondernemer Derk Sauer is donderdag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Het Parool, waar hij jarenlang een column had.

Sauer raakte een maand geleden in Griekenland ernstig gewond aan zijn rug door een ongeluk op zijn zeilboot. Hij was toen met zijn vrouw. "Hij kwam de gevolgen van een ongeluk met zijn zeilboot vorige maand niet meer te boven", aldus de krant.

Begin carrière

Sauer begon zijn carrière in de journalistiek als correspondent voor de VPRO en Nieuwe Revu. Tussen 1982 en 1989 was hij hoofdredacteur van dat blad. Hij trok voor Nieuwe Revu veel bekende namen aan, zoals journalisten Ischa Meijer en Karel Glastra van Loon en striptekenaar Gerrit de Jager.

Rusland

Eind jaren tachtig verruilde Sauer Nederland voor Rusland, waar hij na de val van de Sovjet-Unie ruimte zag voor nieuwe journalistieke initiatieven. Zo introduceerde hij Russische versies van internationale succesbladen als de Playboy en de Cosmopolitan.

De Nederlander begon in 1992 met The Moscow Times, een nieuwe krant die Russen en expats voorzag van onafhankelijk nieuws. Daarnaast bleef Sauer ook werkzaam voor Nederlandse media. Zo was hij tussen 2010 en 2015 president-commissaris van NRC en was hij 10 jaar lang voorzitter van het documentairefestival IDFA. Ook had Sauer al ruim 30 jaar een column voor Het Parool.

Muziek

In het voorjaar van 2022 keerde Sauer terug naar Nederland. Na de inval van Rusland in Oekraïne was de journalistieke situatie volgens Sauer onhoudbaar geworden. Hij verhuisde de redactie van The Moscow Times van Moskou naar Amsterdam, waar het medium onderdak kreeg bij DPG Media. In januari 2025 begon Sauer samen met een Russische muziekjournalist een muzieklabel voor bands en artiesten die niet meer in hun eigen land mogen optreden.

ANP