Deadline verstreken: Thijs Römer heeft schadevergoeding niet betaald aan slachtoffers

Thijs Römer (46) heeft nog steeds niet de schadevergoeding betaald die hem vorig jaar werd opgelegd in de zedenzaak. Maartje Schaap, advocaat van de drie slachtoffers, meldt aan RTL Boulevard dat zij "teleurgesteld" is over de situatie.

De advocaat gaf aan dat ze vrijdag geen bericht had ontvangen van Römer of zijn vertegenwoordigers over de openstaande betaling. Römer had tot en met deze dag de tijd om de vergoeding te voldoen, maar dat is niet gebeurd. "Het is heel teleurstellend voor de slachtoffers dat de schadevergoeding niet betaald is. Dit is niet wat ze hadden gehoopt. Als het zo lang moet duren, had hij dit ook eerder moeten aangeven voor de slachtoffers", aldus Schaap.

Slachtoffers van R ömer lieten tijdens de rechtszaak emotioneel van zich horen tijdens de slachtofferverklaringen. Die beelden zijn te zien bovenaan dit artikel.

Flinke vergoeding

Römer was veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 13.800 euro aan zijn slachtoffers. Nu zal de Nederlandse Staat dit bedrag voorschieten en vervolgens op Römer verhalen.

In augustus 2023 kreeg Römer een gevangenisstraf van drie maanden opgelegd, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor online zedendelicten met drie minderjarige meisjes. Daarnaast kreeg hij een taakstraf van 240 uur en werd hij veroordeeld tot het betalen van de schadevergoeding. Hoewel hij aanvankelijk in hoger beroep ging tegen de veroordeling, zag hij daar in maart vanaf.

Eind oktober liet Schaap al weten dat ze Römer "een half jaar achter de broek aan zat" om de schadevergoeding te betalen. "Hij laat het echter steeds afweten. Dit gedrag staat haaks op zijn eerdere uitspraken dat hij het zo vreselijk vindt wat mijn cliënten hebben meegemaakt."