De Hanslers krijgen exclusieve bonusafleveringen op KIJK

Na een veelbesproken eerste seizoen is nu ook de tweede reeks afleveringen van De Hanslers: van de Piste naar de Playa op tv afgelopen. Het gezin werd weer gevolgd tijdens het runnen van hun beachclub in het Spaanse Altea én we maakten kennis met Veerle, de nieuwe vlam van zoon Mike. Voor fans die de familie nu al missen is er goed nieuws: op KIJK verschijnen twee exclusieve bonusafleveringen die niet op tv worden uitgezonden.

Gelukkig maar, want de allerlaatste tv-aflevering van dit seizoen eindigt met best een gespannen cliffhanger. Beide bonusafleveringen zijn vanaf maandag 19 oktober te zien op streamingsdienst KIJK.

Seizoen vol drama

Bij de familie Hansler staat één ding vast: het is nooit saai. Nu het driekoppige gezin écht helemaal gesetteld is in Spanje en Mike samen met zijn nieuwe vriendin Veerle samenwoont, werken ze samen aan het succesvol maken beachclub Tammies. Moeder Monique, ook wel mama mo genoemd, shopt zich weer een ongeluk en heeft zelfs plannen voor een klein winkeltje in de horecazaak. Wat vaak zorgt voor scheve gezichten bij de mannen en veel verhitte discussies om bijna iedere aankoop.

4:55 Peter is klaar met de kritiek: 'Monique, nou ophouden!'

Maar er lijkt méér drama te zijn. Het seizoen eindigt op tv namelijk met een knal van een cliffhanger. Zo is te zien dat schoondochter Veerle helemaal genoeg heeft van Monique, boos de boulevard oploopt en vertrekt. De vraag is nu dus: komt dit nog goed of wordt Veerle na ex-vriendin Denise de volgende schoondochter die de familie verlaat?

Meer Hanslers op KIJK

Moet je nog aan seizoen 2 beginnen, maar wil je nog even terughalen wat de familie eerder allemaal heeft meegemaakt? Denk aan de breuk met ex-vriendin en schoondochter Denise bijvoorbeeld. Je ziet hier de samenvatting van het eerste seizoen.