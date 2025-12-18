Componist Tonny Eyk (85), bekend van deze iconische tv-deuntjes, overleden

De musicus en componist Tonny Eyk is overleden, meldt zijn dochter. Eyk overleed afgelopen zaterdag op 85-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Zijn uitvaart was donderdag in besloten kring.

Eyk schreef in de jaren ’60, ’70 en ’80 naast klassieke werken ook talloze herkenbare deuntjes voor tv-programma’s en films. Zijn bekendste werk is onder andere de iconische openingsmelodie van Studio Sport (1972-heden), maar ook de tunes van AVRO's TopPop (1970-1988), Wedden dat? (1985-1987) en maakte hij verschillende liedjes van cabaretduo Van Kooten en De Bie (1974-1988), zoals De Tegenpartij en Geen gezeik, iedereen rijk.

Daarnaast werkte hij mee aan de bekende nummers 'Op een onbewoond eiland' en 'Ik heb zo waanzinnig gedroomd' van Kinderen voor Kinderen.

Onderscheidingen

In de loop der jaren kreeg Eyk diverse onderscheidingen voor zijn muzikale werk. Zo ontving hij gouden en platina platen, meerdere Edisons, een Gouden Harp, en werd hij in 1996 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In 2006 kreeg hij van het Franse Ministerie van Toerisme de Médaille du Tourisme. Nog in april 2024 ontving hij de Oeuvre Award Music in Media tijdens de Music in Media Awards.

Eyk, die eigenlijk Teun Eikelboom heette, werd in Den Haag geboren op 4 juli 1940. Hij woonde in Badhoevedorp.